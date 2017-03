Premier: China no quiere una guerra comercial con Washington

BEIJING, China(AP )

El gobierno chino "no desea ver una guerra comercial" con Washington, afirmó el miércoles el máximo responsable económico en Beijing, que prometió el miércoles abrir más la economía del país, dominada por el Estado, a la inversión extranjera y el comercio.



Las dos grandes economías deberían "mantener intereses estratégicos", dijo el primer ministro Li Keqiang, número dos en el gobierno, durante una conferencia de prensa luego del cierre de la reunión anual legislativa.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió incrementar los aranceles de importación sobre artículos chinos para compensar lo que califica como prácticas injustas de Beijing. Eso ha originado advertencias de que China podría tomar represalias, lo que desestabilizaría una de las relaciones comerciales más grandes del mundo.



"Nosotros no deseamos ver estallar una guerra comercial entre las dos naciones. Eso no haría que nuestro comercio fuera más equitativo", dijo Li.



Funcionarios de los dos países están negociando los términos de una reunión cara a cara entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, señaló el primer ministro.



"China espera que, sin importar qué baches pueda enfrentar esta relación, siga avanzando en la dirección correcta", agregó.



El primer ministro confirmó el compromiso de Beijing con el libre comercio, del que los líderes chinos han emergido como defensores globales en respuesta a las exigencias de Trump de que se establezcan controles sobre las importaciones, a pesar de quejas de que China es la economía grande más cerrada.



China abrirá más sus mercados a pesar de "fricciones en comercio e inversión", dijo Li.



"China continuará abierta al mundo exterior", señaló el primer ministro. "Acogemos a otros socios para que compartan con nosotros en las oportunidades de desarrollo de China".



El primer ministro dijo que China ayudará a promover el comercio regional asiático pero que quiere trabajar con sus vecinos, un aparente intento de desahogar preocupaciones sobre el creciente dominio económico de Beijing.



"Tenemos una mente abierta y estamos listos para trabajar con otros", dijo Li.