Probablemente persistirán dudas sobre relación Trump-Rusia

WASHINGTON D.C. (AP )

Las interrogantes acerca de los vínculos del gobierno de Donald Trump con Rusia difícilmente van a desaparecer con la renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn: se están realizando investigaciones al respecto, y probablemente las nuevas autoridades y el Capitolio harán otras.Las agencias estadounidenses, incluido el FBI, han estado investigando la interferencia rusa en los comicios presidenciales de 2016. Además, tres comisiones del Congreso realizan sus propias pesquisas, las cuales incluyen examinar los contactos entre las autoridades rusas y los miembros de la campaña y del gobierno de Trump.No es la primera vez que el mandatario se distancia de un asesor a la luz de una relación con Moscú. A fines de agosto, Paul Manafort renunció como presidente de la campaña de Trump después de revelaciones de The Associated Press acerca del cabildeo encubierto que efectuó su firma en nombre del partido político pro ruso que gobernaba Ucrania.Los propios vínculos de Trump con Rusia han sido cuestionados dada su posición amistosa ante el añejo rival de Estados Unidos y su renuencia a criticar al presidente Vladimir Putin, incluso luego de que Putin se anexó la península ucraniana de Crimea en 2014."Esto no tiene que ver simplemente con un cambio en las políticas hacia Rusia, como al gobierno le gustaría hacer ver. Es lo que hay detrás de ese cambio de políticas", dijo el representante Adam Schiff de California, el demócrata de mayor rango en la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, uno de los organismos del Congreso que está investigando. Schiff dijo que hay preguntas persistentes sobre los vínculos de la campaña de Trump con Moscú y si alguien apoyó al Kremlin con el hackeo."No se trata solamente de que un funcionario del gobierno fue sorprendido mintiendo. Tiene que ver con que el asesor de seguridad nacional del presidente fue sorprendido mintiendo y en un asunto de importancia crucial. Así que esto es grande", dijo Schiff.El gobierno del presidente Barack Obama dijo que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 con el objetivo de que Trump resultara electo. Éste ha reconocido que Moscú hackeó algunas cuentas de correo electrónico de los demócratas, pero rechaza que haya sido con el objetivo de ayudarlo a ganar.Las investigaciones y el inusual despido del asesor de seguridad nacional cuando sólo llevaba 24 días en el puesto han puesto a los republicanos en la incómoda posición de tener que investigar al líder de su partido."No es posible tener a un asesor de seguridad nacional que engañe al vicepresidente y a otros", dijo el republicano Paul Ryan de Wisconsin, el presidente de la Cámara de Representantes.