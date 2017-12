Cirujano marcó sus iniciales en órganos de pacientes

LONDRES, Inglaterra(GH)

@lukeandpeteshow i feel bad for the patients...but i really want to see photos of the branding



BBC News - Liver surgeon Simon Bramhall marked initials on patients https://t.co/teImT27KXz — Jasmine (@j_sb_d) 14 de diciembre de 2017

Un cirujano británico admite ante un tribunal que grabó sus iniciales en el hígado de dos pacientes: Simon Bramhall, un cirujano británico, se declaró culpable hoy de haber grabado sus iniciales en los hígados de dos pacientes durante unos transplantes https://t.co/ij6TIzDiMd — ZappingNews (@zappingnews_net) 13 de diciembre de 2017

Un cirujano ha admitido que marcó sus iniciales en los hígados de dos pacientes trasplantados con un rayo láser.Simon Bramhall, de 53 años, marcó las letras "SB" en los órganos de un hombre y una mujer sometidos a operaciones de trasplante, informa The Telegraph Este miércoles, aceptó dos cargos de agresión en el Tribunal de la Corona de Birmingham –ubicado en Birmingham, West Midlands– pero se declaró inocente de los cargos de agresión que ocasionan daños corporales.Los cirujanos de hígado usan una viga con gas argón para detener el sangrado, pero también usan la viga para quemar la superficie del hígado y esbozar el área de una operación.Por lo general, no es dañino y las marcas normalmente desaparecerían.Pero el hígado del paciente femenino no desapareció de la manera normal y las iniciales se encontraron en una operación de seguimiento.El acusado, quien también se declaró culpable por una operación practicada en 2013 a un paciente desconocido, será sentenciado el próximo 12 de enero, indica The Independent: "Lo que él hizo no solo fue éticamente incorrecto, sino que está penado", agregó el fiscal Tony Badenoch ante la corte.