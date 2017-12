Hackean Twitter de Anderson Cooper y le dicen "perdedor patético" a Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

La cadena CNN dijo que la cuenta de Twitter de Anderson Cooper fue hackeada y que enviaron un mensaje que decía "perdedor patético" a Donald Trump después de que el demócrata Doug Jones ganara en las elecciones al Senado de Alabama.



CNN tuiteó este miércoles que "alguien obtuvo acceso" a la cuenta de Anderson y envió el tuit al presidente. "Estamos trabajando con Twitter para asegurar la cuenta", dijo.



Cooper dice que se despertó para descubrir que "alguien obtuvo acceso" a su cuenta. Señaló que "no ha usado su Twitter en días ".



El tuit aparentemente falso vino en respuesta al presidente Donald Trump y explicó por qué el republicano Roy Moore no pudo ganar la carrera. "Oh, ¿de verdad? ¡Lo apoyaste! Perdedor patético", decía el tuit.