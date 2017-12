Moore tenía "todas las probabilidades en contra": Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump defendió el miércoles su decisión inicial de respaldar al senador Luther Strange contra Roy Moore como candidato republicano a senador por Alabama, al afirmar en un tuit madrugador que “Roy se esforzó, pero tenía todas las probabilidades en contra”.



“¡Yo tenía razón!”, tuiteó el presidente tras la estrecha victoria del demócrata Doug Jones sobre Moore, un ex juez de la Corte Suprema estatal golpeado por denuncias de acoso sexual.



Trump dijo en sus mensajes por redes sociales que al principio tomó partido por Strange porque “dije que Roy Moore no podrá ganar la Elección General”.



El martes avanzada la noche el presidente felicitó al ex fiscal federal Jones por su “ardua victoria”.



La victoria de Jones, contra la historia y contra el propio presidente -que dio su apoyo a Moore a pesar de las denuncias de acoso sexual- fue la primera de un candidato demócrata a senador en 25 años en Alabama, el estado más republicano del país, fue una nueva demostración de que la lealtad partidaria es mucho menos que una certeza en la era de Trump.



La derrota significó un bochorno mayúsculo para el presidente y una nueva herida para el dividido Partido Republicano nacional.



“Hemos demostrado no solo en el estado de Alabama sino en todo el país la forma... que podemos unificarnos”, dijo Jones mientras sus partidarios en un salón en Birmingham aplaudían, bailaban y lloraban de alegría. Todavía aturdido, el demócrata parecía tener dificultad para encontrar las palabras: “Creo que he estado esperando toda mi vida y ahora no sé qué diablos decir”.