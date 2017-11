EU: Aprueban pequeño recorte a pensión presidencial

WASHINGTON D.C. (AP )

Los ex presidentes obtienen lucrativos acuerdos para publicar libros o dar discursos. Así que no hay necesidad de que los contribuyentes los mantengan como lo han hecho en otras épocas.



Con esa lógica, la Cámara de Representantes aprobó el lunes una ligera reducción a la pensión gubernamental para ex presidentes e impuso límites a qué tanto pueden cobrarles a los contribuyentes por los gastos de oficina y personal. La medida se aprobó a viva voz.



El representante republicano Jody Hice, promotor de la propuesta, dijo que el estilo de vida de los ex presidentes significa que los contribuyentes pueden pagar menos. Dijo que desde que dejó el cargo, el ex presidente Bill Clinton ganó más de 100 millones de dólares por dar discursos, mientras que el presidente George W. Bush firmó un acuerdo de 10 millones de dólares para la publicación de un libro.



“Gracias a estas oportunidades, ya no es necesario proporcionarles sustento a los ex presidentes con fondos de los contribuyentes de la manera como se vislumbró en 1958”, dijo Hice.



El Congreso anterior aprobó una medida similar, pero el presidente Barack Obama la vetó bajo el argumento de que no proporcionaba suficiente tiempo de transición para su cumplimiento, pero estaba de acuerdo con el concepto de la propuesta y estaba dispuesto a trabajar con los legisladores al respecto.



La medida fija la pensión anual en 200 mil dólares para los ex presidentes. Actualmente es de 205.700 dólares. La propuesta también impone una prestación de 500 mil dólares para gastos de oficina, pero dicha cifra se reduce cada año hasta alcanzar los 250 mil dólares, o posiblemente más dependiendo de los ingresos que obtenga un ex presidente.