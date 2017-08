Venezuela rechaza palabras de Pence en Colombia

WASHINGTON D.C. (AP )

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, rechazó el domingo las declaraciones que hizo su homólogo estadounidense, Mike Pence, sobre Venezuela en Colombia y afirmó que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor y Colombia el mayor productor de drogas del mundo.



El Aissami acusó a Pence de emitir desde Colombia "declaraciones injerencistas que rechazamos categóricamente. No somos patio trasero señor viceimperial", dijo en Twitter.



En una rueda de prensa junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Pence declaró que en Estados Unidos “simplemente, no nos quedaremos callados mientras Venezuela se dirige hacia una dictadura”.



“Viene usted señor PENCE a pretender darnos lecciones de democracia y su país exhibe impunemente los movimientos NEONAZIS y el odio racial", escribió El Aissami, quien señaló en otro tuit que la reunión entre Estados Unidos y Colombia "se puede resumir en el encuentro del país mayor productor de drogas en el mundo y el país con mayores consumidores".



“Ustedes son el PROBLEMA", agregó.



El gobierno estadounidense impuso sanciones en febrero contra El Aissami, a quien acusó de tener un papel relevante en el narcotráfico internacional.



El vicepresidente estadounidense Mike Pence reafirmó la severa postura de Estados Unidos sobre Venezuela que no descarta una “opción militar”, pero aseguró que trabajará codo con codo con sus aliados de la región _que buscan una salida pacífica a la crisis venezolana.



“Simplemente no nos quedaremos callados mientras Venezuela se dirige hacia una dictadura”, declaró en una conferencia de prensa conjunta después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cerrara la puerta a una intervención militar.



Pence no se pronunció directamente sobre la opción de esa misión armada en Venezuela.



“El presidente me mandó acá para construir una alianza sin precedentes” entre Estados Unidos y otros países de la región, agregó.



Los mandatarios propusieron endurecer las sanciones económicas a Venezuela, entre otras medidas políticas y diplomáticas para atajar la crisis en el país sudamericano.



“Como dijo el presidente Trump hace unos días, tenemos muchas opciones para Venezuela”, declaró.