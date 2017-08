Presidente colombiano rechaza intervención militar de EU en Venezuela

CARTAGENA(AP )

El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó la intervención militar en Venezuela que su homólogo estadounidense Donald Trump dijo no descartar.



“Como los amigos tienen que decirse las verdades, le expresé al vicepresidente (Mike) Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada”, señaló Santos en una comparecencia junto a Pence, que inició el domingo en Colombia su gira por Latinoamérica.



“Ni Colombia ni América Latina _desde el sur del Rio Grande hasta la Patagonia_, podrían estar de acuerdo. América es un continente de Paz. Mantengámoslo así”, agregó.



Trump dijo el viernes que no descarta una “opción militar” para poner fin a la deriva autoritaria en Venezuela tras la instauración de una Asamblea Constituyente más poderosa que cualquier otra institución del Estado.



Ex presidente dominicano rechaza acción militar en Venezuela



El ex presidente dominicano Leonel Fernández, quien ha participado en una comisión mediadora entre el gobierno y la oposición de Venezuela, consideró que una eventual acción militar estadounidense en el país sudamericano sería “nefasta” y un “grave error histórico”.



El gobierno dominicano también consideró que una intervención agravaría el conflicto interno.



“Una intervención militar, además de vulnerar los principios de la legalidad internacional, sería la peor alternativa”, escribió el ex mandatario en su cuenta en Twitter la noche del sábado.



El mensaje de Fernández fue difundido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descartaba una acción militar en Venezuela.



“Sería una opción sencillamente nefasta y un grave error histórico. Apoyamos la negociación pacífica”, insistió Fernández.



Aseguró que él, junto con los otros dos expresidentes que lo han acompañado en la comisión mediadora _Martín Torrijos, de Panamá, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España_ “creemos que un acuerdo de convivencia democrática es solución a problemas de Venezuela”.



La cancillería dominicana consideró el domingo que una eventual intervención militar agravaría el conflicto interno de Venezuela.



“Evidentemente que sería un contrasentido si lo que se busca es solucionar una crisis política interna”, dijo el canciller Miguel Vargas en un comunicado, en el que hizo un llamado a buscar “una negociación equilibrada, con el acompañamiento de países amigos”.



Vargas recordó que desde que comenzó la crisis en Venezuela, República Dominicana ha puesto a disposición su territorio para que el gobierno y la oposición establezcan diálogos, de los cuales han surgido “algunos avances”.



El gobierno de República Dominicana se ha abstenido de emitir su opinión sobre el proyecto del presidente venezolano Nicolás Maduro de crear una nueva constitución, que ha sido criticado por varios países de la región, y Vargas recordó el domingo que en Venezuela “existe un gobierno elegido democráticamente por el pueblo venezolano”.