Policía de Dinamarca no encuentra cadáver de periodista

HELSINKI, Finlandia (AP)

La policía danesa sigue sin encontrar el cadáver de una periodista judía sueca que desapareció luego de que un submarino privado se hundió en Dinamarca, informaron las autoridades.



El portavoz de la policía de Copenhague, Jens Moller, dijo que los investigadores no han descubierto ningún rastro de la periodista independiente Kim Wall, de 30 años, en el submarino UC3 Nautilus, que fue levantado de las aguas y transportado para la investigación el domingo. Moller dijo que hay indicios de que el inventor danés hundió deliberadamente el submarino.



La policía continuará con la búsqueda de Wall en las aguas cerca de la isla en la costa de Copenhague, donde el dueño del submarino, Peter Madsen, supuestamente lo dejó el jueves.



Madsen hizo un escape de última hora mientras el submarino se hundía fuera de control y negó que haya tenido alguna responsabilidad sobre lo que haya ocurrido con Wall. El inventor danés, que afirma que la periodista desembarcó antes del hundimiento, fue arrestado el viernes bajo cargos preliminares de homicidio imprudencial horas después de que su submarino de 40 toneladas y casi 18 metros (60 pies) de eslora se hundiera frente a la costa este de Dinamarca.



El novio de Wall alertó a las autoridades en las primeras horas del viernes que el submarino, de nombre UC3 Nautilus, no había regresado a Copenhague tal y como estaba previsto. La Armada danesa inició una operación de búsqueda con dos helicópteros, tres buques y varios botes privados. Indicó que el submarino fue visto mientras navegaba, pero que se hundió poco después.



Kristian Isbak, quien respondió al llamado de la Armada para ayudar a localizar la embarcación el viernes, dijo a The Associated Press que primero vio a Madsen vestido de uniforme militar en la torre del submarino, cuando éste aún se mantenía a flote.



“Luego bajó para ingresar al submarino y hubo una especie de corriente de aire que subía y el submarino comenzó a hundirse”, relató Isbak. “Después (él) subió y se mantuvo en la torre hasta que el agua la alcanzó”, antes de nadar a una embarcación cercana mientras la nave se hundía.



Madsen dijo a las autoridades que dejó a Wall en una isla en la bahía de Copenhague unas horas después de que iniciaran su viaje del jueves por la noche.