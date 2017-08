Con indígenas divididos, Morales abrirá ruta por la selva

LA PAZ(AP)

Seis años después de que indígenas amazónicos ganaran el pulso al presidente Evo Morales al rechazar los planes de construir una carretera que cruzara la selva, el mandatario boliviano promulgó el domingo una ley que hará posible la ruta polémica, pero esta vez los indígenas están divididos.



La norma deroga el carácter de “intangible” del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y abre paso a la apertura de la ruta de 177 kilómetros por en medio de esa reserva natural de 1,2 millones de hectáreas en el Centro de Bolivia.



Morales había aprobado la intangibilidad de esa reserva en 2011 bajo presión de los indígenas luego de protestas masivas y marchas en contra de la carretera.



En los últimos años el gobierno logró persuadir y ganar apoyo a su proyecto con el argumento de que la ruta permitirá desarrollar a 69 aldeas indígenas aisladas y pobres que carecen de servicios básicos. Los ganaderos estaban presentes en la promulgación de la ley y declararon su apoyo al proyecto.



Esta vez los líderes indígenas que defienden el medioambiente son minoría y no lograron articular un movimiento de oposición.



“Los defensores de la ecología obedecen a intereses foráneos. Las ONGs ambientalistas son instrumentos del imperio (Estados Unidos) que más daño causa al medioambiente. Los culpables del calentamiento del planeta son los países ricos a los que no les interesa la pobreza. No les interesa que los indígenas tengan escuelas y hospitales pero los usan”, dijo Morales en la ceremonia ante poco más de un millar de personas que le aplaudieron en un escenario deportivo en Trinidad, capital de la región amazónica de Beni, en el Noreste.



Agregó que “la Pachamama (Madre tierra) ha querido que logremos estabilidad política y económica en Bolivia”.



El presidente de comunidades indígenas del Tipnis, Domingo Nogales, dijo que la carretera “es una oportunidad de vida”.



En el bando opuesto, el presidente de la central de etnias de la zona, Ademar Mole Silaico, declaró a The Associated Press que colonos y cocaleros han presionado al gobierno para expandir la frontera agrícola en esa zona que colinda con el Chapare, la región cocalera que es feudo del mandatario.



“Morales es un traidor a los indígenas. Se proclama defensor de la Madre Tierra en foros internacionales pero es enemigo de los indígenas”, dijo Mole.



El mandatario aprobó en 2015 un decreto que levanta la prohibición en la región amazónica a operaciones de exploración petrolera. Según Mole, la ruta facilitará el trabajo de las petroleras.



Organizaciones ecologistas se oponen al proyecto carretero y de exploración petrolera, alegando el fuerte impacto ambiental en una región que tiene uno de los niveles más altos de recarga de acuíferos por la cantidad de selva que alberga. Además dicen que pondrá en peligro la vida silvestre.



Morales, en el gobierno desde 2006, mantiene su popularidad por encima del 50% por la estabilidad económica y política, pero la caída de precios de las materias primas y escándalos de corrupción han debilitado al mandatario en los últimos tiempos.