Trump y Macron dejan diferencias atrás sobre acuerdo de Paris

PARÍS, Francia(AP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, dejaron a un lado sus diferencias sobre el cambio climático durante su reunión del jueves en Francia y aseguraron que eso no impediría que trabajaran juntos sobre un plan de postguerra para Siria y mejorar la seguridad en el Medio Oriente.



En una conferencia de prensa conjunta, Trump dijo que las dos naciones tienen “ocasionales desacuerdos” pero que no deterioran su amistad que data de la revolución estadounidense.



Fue evasivo en cuanto a señalar si Estados Unidos va a regresar eventualmente al acuerdo de París sobre el cambio climático. Trump dijo a Macron que “si sucede sería excelente pero si no, también está bien”.



Macron reconoció que tienen diferencias graves en relación al acuerdo de París pero dijo que los dos encontrarán otras áreas de cooperación.

“¿Acaso eso (acuerdo de París) debería de tener un impacto en las discusiones que tenemos sobre otros temas? Por supuesto que no”, dijo el francés.



Trump llegó a la capital francesa en una visita exprés de 36 horas para abordar posibles soluciones a la crisis en Siria y estrategias antiterroristas más extensas.



Además, tiene planeado asistir a las celebraciones por el Día de la Bastilla en París el viernes.



Trump aterrizó en París en medio de un torbellino de preguntas sobre los emails que revelan que su hijo mayor, Donald Trump Jr., recibió con agrado la perspectiva de recibir apoyo del gobierno ruso en la campaña electoral del año pasado contra Hillary Clinton.



El mandatario estadounidense defendió a su hijo diciendo que “la mayoría de la gente debería de haber asistido a esa reunión”, lo que contradijo al próximo director del FBI, quien señaló que Trump Jr. debería haber alertado a las autoridades.



Temas como resolver la guerra civil de años en Siria y contrarrestar el terrorismo dan a los líderes áreas de cooperación.



Donald Trump elogió el cese al fuego en el Sur de Siria que él ayudó a negociar junto a Rusia y Jordania, e indicó que Estados Unidos está trabajando en un segundo cese en una “parte difícil de Siria”.



Macron informó que trató con Trump un plan para Siria que ayudaría a estabilizar la situación luego de que termine la guerra. Él ha peleado una intervención en Siria diciendo que el presidente Bashar Assad es una amenaza para el país devastado por la guerra y el Estado Islámico es una amenaza para Francia.



Francia ha sufrido varios ataques extremistas en los últimos años. Durante las celebraciones del Día de la Bastilla del año pasado, más de 80 personas murieron arrolladas en Niza cuando un camión de 19 toneladas arremetió contra la gente.



Macron expresó que no hay “ninguna brecha” entre Estados Unidos y Francia para combatir al terrorismo.



La decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París bajo el argumento de que no era justo para su nación, provocó la indignación en toda Europa.



Macron, un firme defensor del combate al calentamiento global, llamó a “todos los ciudadanos responsables”, incluidos científicos e investigadores estadounidenses, para que lleven a Francia su lucha contra el cambio climático.