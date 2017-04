Pyongyang "no se cruzará de brazos" ante ataque de EU

PYONGYANG, Corea del Norte(AP )

La situación en la península coreana se encuentra en un "círculo vicioso", dijo el viernes el vicecanciller norcoreano, y advirtió que Pyongyang no se "cruzará de brazos" ante un ataque preventivo de Estados Unidos.



En una entrevista exclusiva con The Associated Press en la capital norcoreana, el viceministro Han Song Ryol también culpó al presidente estadounidense Donald Trump de incrementar las tensiones, y señaló que sus tuits "agresivos" están "generando problemas".



Las tensiones están aumentando luego de que Estados Unidos envió un portaaviones a una zona cercana a la península y lleva a cabo sus mayores ejercicios militares de la historia junto con Corea del Sur.