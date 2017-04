Confirma Casa Blanca bombardeo de EU contra EI en Afganistán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó que fuerzas militares de EU lanzaron una bomba GBU-43, la mayor bomba no nuclear jamás creada, sobre una red de túneles y cuevas usadas por el Estado Islámico en Afganistán.



"A las 19:00 hora local militares de EU usaron la bomba en Afganistán en un sistema de túneles y cuevas que el EI usa para moverse libremente por la zona para atacar a fuerzas de EU y de Afganistán. EU toma muy en serio la lucha contra el EI y tomamos todas las precauciones necesarias para evitar las bajas civiles y cualquier otra complicación", declaró.



Fuerzas estadounidenses en Afganistán lanzaron la mayor bomba no nuclear del ejército sobre un objetivo del grupo extremista Estado Islámico en ese país, informó el jueves el Pentágono.



Adam Stump, portavoz del Pentágono, dijo que es la primera vez que se usa la bomba en combate, conocida como GBU-43 y la cual contiene 11 toneladas de explosivos. La Fuerza Aérea la apoda MOAB ("Mother Of All Bombs" o "madre de todas las bombas").



Stump dice que la bomba fue lanzada sobre un complejo de cuevas que se cree que es usado por combatientes del Estado Islámico en el distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, muy cerca de la frontera con Pakistán.