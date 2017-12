Sospechoso de ataque en NY se burló de Trump en Facebook

NUEVA YORK, EU(AP )

El hombre que pretendió suicidarse mediante un explosivo en el metro de Manhattan se había burlado del presidente Donald Trump en Facebook momentos antes del ataque, acusándole de no ser capaz de proteger a la ciudadanía, informaron las autoridades el martes.



Antes del atentado cometido el lunes por la mañana, Akayed Ullah posteó en Facebook: "Trump, no eres capaz de proteger a tu propio país”, según el prontuario criminal.



El hombre además le dijo a los policías que escoltaron al hospital con quemaduras en las manos y el torso: "Lo hice por el Estado Islámico", añade el documento.



El ataque ocurrió en plena hora de máximo congestionamiento de gente, en la estación más transitada de la ciudad, justo debajo del distrito comercial y teatral Times Square en el corazón de Manhattan. Pero fue efímero: Ullah fue el único seriamente herido.



Hubo tres personas que se quejaron de zumbidos o de dolores de cabeza.



Se anticipaba que Ullah compareciera ante un juez aunque no queda claro si estaba en condiciones físicas para hacerlo.



Al registrar su apartamento en Brooklyn, los detectives hallaron un pasaporte rayado con la frase “Estados Unidos: Espero que mueran en un infierno”, dice el expediente.



Agrega que el individuo “ansiaba sembrar el terror entre la mayor cantidad de gente posible” al llenar su bomba con tornillos metálicos.



En el expediente se le acusa a Ullah de apoyar a un grupo terrorista, de usar un arma de destrucción masiva y de otros tres cargos relacionados con la posesión de explosivos.



No quedaba claro de inmediato quién representaría a Ullah en el tribunal. Se fijó una conferencia de prensa para más tarde el martes.



Según el expediente, Ullah empezó a tratar de averiguar cómo fabricar una bomba “tras observar contenidos partidarios del Estado Islámico en Internet, incluyendo en video en que le exhorta a los seguidores de la agrupación a perpetrar ataques en sus propios países si es que no pueden viajar al exterior a incorporarse a las filas del grupo”.



En Bangladesh, las autoridades antiterroristas interrogaban a la esposa y otros familiares de Ullah, dijeron las autoridades de ese país. Los parientes y la policía dijeron que Ullah, de 27 años, viajó a Bangladesh en septiembre para ver a su esposa y conocer a su hijo recién nacido, pero regresó a Estados Unidos sin llevarlos consigo.



Horas después de la explosión el presidente Donald Trump esgrimió el origen étnico del agresor para justificar su pedido de limitar la entrada de extranjeros al país.



Ullah vino a Estados Unidos desde Bangladesh en el 2011 con una visa disponible a ciertos parientes de ciudadanos estadounidenses.



“El sospechoso terrorista de hoy entró a nuestro país mediante una migración de la familia extendida, lo cual es incompatible con la seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado en el que abogó por varios cambios al sistema de inmigración. Previamente, la vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que las propuestas de Trump “hubieran podido prevenirlo”.



En su última visita a Bangladesh, el sospechoso permaneció casi todo el tiempo en un pequeño apartamento de Hazribagh, un barrio de Daca, dijo su tío, Abdul Ahad. Dijo que su sobrino arribó el 8 de octubre y regresó a Nueva York el 22 del mismo mes.



“Salía de su domicilio para rezar en una mezquita cercana”, dijo Ahad a The Associated Press.