Sale mal atentado en Nueva York

NUEVA YORK, EU(AP)

La explosión de una bomba casera en el metro de la ciudad de Nueva York, cerca de Times Square, durante la hora pico de la mañana resultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso, informó el Departamento de Bomberos.



El sospechoso y otras tres personas estaban siendo tratados por heridas no graves, en lo que el alcalde y la policía calificaron como un intento de ataque terrorista.



La Policía indicó que la explosión ocurrió en un pasillo subterráneo ubicado en la calle 42, entre la 7va y 8va avenida a las 7:20 horas. La explosión llenó el pasillo, atestado de multitudes de pasajeros el lunes por la mañana, con humo.



Tanto el alcalde de Nueva York Bill de Blasio, como el comisionado de la ciudad, dijeron que la explosión en el metro estaba relacionada con el terrorismo.

El Alcalde aseveró que la detonación fue un “intento de ataque terrorista”.



“Gracias a Dios que el agresor no logró cumplir su objetivo”, expresó de Blasio. El sospechoso fue identificado como Akayed Ullah de 27 años.



Los funcionarios del orden público señalaron que Ullah fue inspirado por el Estado Islámico pero que aparentemente no tenía ningún contacto directo con el grupo. Informaron que vive en Brooklyn y que podría ser descendiente de bangladesíes. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el incidente.