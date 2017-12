Un muerto por explosión en planta de gas en Austria

BERLÍN, Alemania(AP )

Una persona murió y 21 resultaron heridas el martes en Austria tras una explosión en una planta de gas natural cerca de la frontera con Eslovaquia, según las autoridades.



Añadieron que el flujo de gas natural a otros países quedó brevemente interrumpido.



Entre los heridos, uno revestía gravedad y los demás fueron levemente lastimados.



El suceso ocurrió en la mañana en Baumgarten an der March, al Este de Viena, informó la policía. El director de la instalación dijo que todas las víctimas eran de nacionalidad austríaca.



La explosión provocó un incendio, que según la operadora Gas Connect quedó controlado para la tarde. La instalación “fue cerrada y su funcionamiento fue suspendido”, dijo la compañía.



La policía atribuyó el incidente a una “causa técnica”, aunque no entró en detalles, y señaló que las autoridades locales investigaban el suceso. Gas Connect también atribuyó el hecho a un desperfecto técnico.



Gas Connect describe la planta de Baumgarten, donde se conectan varios gasoductos y se comprime gas procedente de Rusia, Noruega y otros países, como “uno de los núcleos más significativos para los proveedores europeos de gas”.



"El suministro de gas natural en Austria está cubierto para el futuro previsible”, dijo la compañía en su website. Sin embargo añadió que el flujo al Sur y Sureste se ha visto afectado.



El Ministerio de Desarrollo Económico de Italia declaró la emergencia luego que el estallido interrumpió el suministro de gas natural, pero luego afirmó que hay suficientes existencias en el país.



La red italiana de transporte de gas natural, SNAM, dijo que el flujo podría reanudarse durante el día si se confirma que la infraestructura no quedó afectada.