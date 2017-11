Reportan sismo de 5,8 grados en la costa de Japón

(GH)

Un terremoto se sintió a 351 km al Este de Sendai, Honshu, el cual se situó a una profundidad de 9,5 km.Inicialmente la magnitud del sismo se había estimado era de 6.1, sin embargo, el Servicio Geológico de EU la ajustó a 5.8.Aún no está claro si hubo daños en pueblos y ciudades en la costa Este.Se ha informado que el terremoto no ha activado las alertas de tsunami.La Agencia Meteorológica japonesa declaró que no cree que la intensidad del terremoto sea lo suficientemente fuerte como para causar daños.Japón se encuentra en el Anillo de Fuego, alrededor del Océano Pacífico, que es un punto donde hay una fuerte actividad sísmica.