La pesadilla sin fronteras produce familias rotas

SAN YSIDRO, California(SUN)

"No puedo llamarle vida a lo que llevo viviendo durante siete años, es una pesadilla de la que no he podido salir", dice consternada a El Universal, Yolanda Varona, originaria de Taxco, Guerrero, pero quien vive en Tijuana, Baja California, desde que fue deportada en 2010.



"Tengo dos hijos; mi hijo es naturalizado estadounidense y mi hija aún está bajo [la protección del] DACA —orden ejecutiva que protege hasta el 5 de marzo de 2018 a jóvenes que llegaron a EU ilegalmente siendo niños— y tengo dos nietos, una mujercita y un bebé, que nacieron en Estados Unidos", comenta llena de nostalgia y dolor.



"Mi nieta es producto de un embarazo de mi hija siendo aún menor de edad y mi nieto es hijo de mi hijo, quien se casó y no pude ir a su boda, y tampoco he podido abrazar a mi nieto", cuenta Yolanda con lágrimas.



"Me detuvieron un 31 de diciembre de 2010 por hacerle un favor a una viejita que pedía ir a la ciudad de Tecate —Baja California— para ver a su familia y me dio tanta pena que crucé para llevarla. No era la primera vez que cruzaba, pero esta vez, al regresar, se dieron cuenta de mi situación y ahí en la garita me detuvieron", narra Yolanda.



"Pasé ese Año Nuevo encerrada en un centro de detención y al día siguiente me sacaron por Tijuana; sin dejarme ver un juez ni nada", asegura.



"Lo peor de todo es que mi hija me había pedido que no fuera, que no me arriesgara y después de que pasó mi deportación me dejo de hablar casi un año. El papá de su hija la pidió ante un juez y le dieron la custodia; por mi culpa le arrebataron mi nieta a mi hija", cuenta llorando.



En Estados Unidos 25% de los menores vive en un hogar de inmigrantes; es decir, uno de cada cuatro. De estos, 88% son ciudadanos, 7% son residentes legales y sólo 6% son indocumentados; esto de acuerdo a un estudio reciente de la Annie E. Casey Foundation.



A lo anterior hay que sumarle que cerca de un millón de menores estadounidenses viven en el extranjero —la mayoría en México— porque sus padres o alguno de ellos fueron deportados y se los llevaron consigo.



Otro estudio nacional sobre el DACA realizado por la Universidad de California, en San Diego, arrojó que de los 800 mil jóvenes que estuvieron o han estado protegidos por esta orden ejecutiva, 25% hoy tienen al menos un hijo nacido en Estados Unidos, lo que significa que al menos en este segmento hay 200 mil estadounidenses con padres potencialmente deportables a los que la administración Trump ha amenazado permanentemente.



"Jamás imaginé que viviría algo así", repite la señora Varona, quien hasta el momento de su detención era gerente de dos tiendas de comida rápida.



"Durante casi 20 años siempre me porté bien, cuidé y eduqué a mis hijos, los puse en la escuela, pagué impuestos, nunca me metí en problemas. Tenía mi casita, un auto; podría decir que yo sí estaba viviendo el sueño americano hasta que me detuvieron y comencé a vivir esta pesadilla".