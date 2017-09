Mono logra ganancias por sus selfies; PETA llega a acuerdo con fotógrafo

SAN FRANCISCO, EU(AP )

La demanda sobre quién posee los derechos de autor de unas selfies tomadas por un mono fue zanjada en un acuerdo, anunciaron abogados el lunes, antes de que un tribunal federal de apelaciones pudiera resolver esta inédita cuestión jurídica.



Según el acuerdo, el dueño de la cámara fotográfica que el mono utilizó para su selfie acordó donar el 25% de los ingresos futuros que obtenga de las imágenes a organizaciones de beneficencia dedicadas a proteger a los monos macacos de Indonesia, señalaron los abogados de un grupo de defensores de animales.



Los abogados del grupo y el fotógrafo y dueño de la cámara, David Slater, pidieron al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco que desestimara el caso y rechazara una decisión de un tribunal inferior acerca de que los animales no pueden poseer derechos de autor.



Andrew J. Dhuey, abogado de Slater, declinó comentar sobre cuánto dinero han generado las fotografías o sobre si Slater se quedaría con el 75% restante de los futuros ingresos.



No hubo un fallo del Noveno Circuito por el momento.



La organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA por sus siglas en inglés, demandó en 2015 al fotógrafo en representación de los monos macacos, buscando un control financiero de las fotografías que el mono de nombre Naruto se tomó.



Los abogados de Slater argumentaron que la compañía de su cliente, Wildlife Personalities Ltd., es dueña de los derechos comerciales de las fotos, incluyendo la ahora famosa selfie de la sonrisa del mono.

Las fotos fueron tomadas durante un viaje a la isla Célebes, Indonesia, en 2011, con una cámara de Slater.