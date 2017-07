Hispanos demandan a California por pobre atención médica

SACRAMENTO, California(AP )

California perjudica la atención médica para más de 13 millones de residentes de bajos recursos, más de la mitad de ellos hispanos, al no pagarles lo suficiente a los doctores para que les brinden los cuidados necesarios, afirma una demanda interpuesta el miércoles.



En la demanda se alega que el estado viola los derechos civiles de los latinos debido a que los proveedores de atención médica mal pagados se resisten a proveer tratamientos.



Afirma que los bajos reembolsos a menudo significan que a aquellos que dependen del Medi-Cal, el programa estatal de atención médica para los pobres, a menudo se les niega tratamiento médico oportuno y de calidad.



La demanda fue interpuesta en la Corte Superior del condado Alameda, y entre la parte acusadora se incluye a miembros del sindicato más grande del estado que representa a los trabajadores del sector salud.



“En efecto, California ha creado un sistema separado y desigual para la atención médica, uno para el programa de seguros con la mayor proporción de latinos (Medi-Cal), y otro para los otros principales planes de seguros, cuyos beneficiarios son desproporcionadamente blancos”, se asegura en el texto.



La demanda fue presentada por cinco residentes latinos que dependen del Medi-Cal. A ellos se unió la división comunitaria del Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-Trabajadores de Salud Unidos del Oeste).



Ese sindicato con sede en Oakland incluye a 93 mil proveedores de cuidados, mientras que la división comunitaria tiene 6 mil seguidores, entre ellos pacientes de Medi-Cal.



Alrededor de 7,2 millones de latinos están inscritos al Medi-Cal, un programa que cubre a familias de bajos ingresos, algunos pacientes de edad avanzada, a los que tienen discapacidades, niños bajo cuidado de tutores y mujeres embarazadas.



El Departamento de Servicios de Salud de California “no ha identificado ningún problema sistémico con el acceso de los pacientes a los servicios en el programa Medi-Cal”, como tampoco lo han hecho las autoridades federales, indicó la portavoz de la agencia, Carol Sloan, en un comunicado enviado por correo electrónico.



Rechazó abundar en sus comentarios, pero proporcionó una carta que las autoridades estatales enviaron el año pasado a los abogados de los demandantes en la que señalan que no existe evidencia de discriminación contra los latinos. La misiva fue escrita después de que algunos beneficiarios del Medi-Cal interpusieron en 2015 una denuncia similar de derechos civiles en contra del estado ante el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos.



Uno de los demandantes es Saul Jimenez Perea, de 33 años y residente de Clearlake, quien padece parálisis cerebral y sufre convulsiones severas que requieren de hospitalización frecuente. A Jimenez le tomó meses ver a varios especialistas debido a que cuenta con cobertura del Medi-Cal, según la denuncia.



“Las personas que pasan a través del sistema médico no reciben un trato justo, en especial si tienen cierto tipo de seguro”, dijo en una entrevista telefónica.



“Me rompe el corazón ver que esas personas empeoran, como mi hijo, o algunos que de hecho murieron”, añadió su madre, Analilia Jimenez Perea, de 56 años.



Este año, el presupuesto estatal incluye 107 mil millones de dólares en fondos estatales y federales para el Medi-Cal, pero los gastos son insuficientes para restaurar los recortes a los reembolsos que se hicieron durante la Gran Recesión. Una propuesta en el Senado federal para repeler la ley de salud del presidente Barack Obama podría reducir drásticamente los fondos para el Medi-Cal y el número de californianos que tendrían acceso al programa.



Thomas Saenz, un abogado del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, Maldef, por sus siglas en inglés), quien ayudó a interponer la demanda, dijo que cree que es la primera vez que se intenta un enfoque de defensa de los derechos civiles en California. El enfoque legal es posible, afirmó, debido a que éste es uno de los pocos estados que específicamente prohíbe los efectos discriminatorios en los programas estatales.