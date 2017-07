Disputa fronteriza esloveno-croata sigue sin solución

LJUBLJANA, Eslovenia (AP)

Croacia y Eslovenia no pudieron ponerse de acuerdo sobre la aplicación de un fallo arbitral de la disputa fronteriza que ha provocado tensiones entre los países vecinos, miembros ambos de la Unión Europea.



Los primeros ministros esloveno y croata, Miro Cerar y Andrej Plenkovic, se reunieron por primera vez desde que la comisión con sede en Holanda concedió a Eslovenia el acceso libre al mar Adriático y falló sobre otras disputas derivadas de la desintegración de Yugoslavia en los años de 1990.



Plenkovic reiteró que Croacia no aplicará el fallo arbitral e insistió que los asuntos territoriales los deben resolver los estados.



“Para Eslovenia, el fallo de la Corte Arbitral es definitivo y vinculante”, dijo Cerar. “Es importante que las dos partes respeten la frontera determinada por la Corte Arbitral “.



Dijo que Eslovenia “probablemente” recurrirá a la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la UE, para que aplique el fallo.



Los dos países acordaron someterse a arbitraje en 2009, y Eslovenia desistió de su oposición al ingreso de Croacia a la UE. En 2015, Croacia abandonó el proceso alegando que Eslovenia había violado las normas y no reconoce sus resoluciones.



“El proceso de arbitraje fue contaminado y corrompido”, dijo Plenkovic. “Por eso Croacia abandonó el proceso de arbitraje”.



Los dos jefes de gobierno dijeron que el diálogo continuará.