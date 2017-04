Temer dice que el gobierno seguirá funcionando

SAO PAULO, Brasil(AP)

El presidente brasileño Michel Temer prometió el miércoles mantener el gobierno funcionando luego del sorpresivo anuncio de que varios de sus ministros, ambos líderes del Congreso y numerosos aliados, son investigados por corrupción.



El anuncio el martes de que la Corte Suprema investiga a decenas de importantes políticos pudiera poner en peligro las gestiones de Temer de reformar la seguridad social y las leyes de trabajo, cambios que muchos consideran críticos para restaurar el crecimiento económico.



Temer dijo el miércoles que "tenemos que seguir adelante con el gobierno".



No mencionó explícitamente el escándalo, pero dijo "si no somos cuidadosos, pronto la gente va a decir que la rama ejecutiva no está funcionando, la rama legislativa no está funcionando y la rama judicial no está funcionando". Y añadió: "No es así".