Trump ya piensa en reelección

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente electo, Donald Trump, no ha prestado juramento al cargo aún, pero ya está pensando en el 2020.



El equipo de Trump anunció este jueves que él mantendrá vivo su comité de campaña presidencial: Donald J. Trump for President Inc.



Michael Glassner, ex subdirector de campaña de Trump, encabezará el grupo junto con el vicetesorero de Arizona, Sean Dollman y John Pence. Este último es sobrino del vicepresidente electo Mike Pence.



El grupo se enfocará en recaudación de fondos y en acopiar información para una posible campaña de reelección de Trump en 2020, y se coordinará de manera cercana con el Comité Nacional Republicano.



El personal seguirá trabajando desde la Torre Trump en Nueva York, donde tuvo la sede su equipo de campaña.