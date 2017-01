Acusan a Fiat Chrysler de mentir sobre emisiones

WASHINGTON(AP )

El gobierno de Estados Unidos acusó el jueves a Fiat Chrysler de no revelar que algunas de sus camionetas con motores diésel tenían un software que les permitía emitir más contaminación de lo permitido por la ley.La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) emitió una "notificación de violación" a la empresa que se extiende a unos 104 mil vehículos, incluidas camionetas Jeep Grand Cherokee y tipo pickup Ram del 2014 al 2016, todas con motores diésel de tres litros. La Junta de Recursos Ambientales de California tomó una medida parecida."El no revelar que tienen un software que afecta las emisiones en el motor de un vehículo es una violación grave a la ley, que puede resultar en polución dañina en el aire que respiramos", dijo Cynthia Giles, subadministradora de la EPA para asuntos de aplicación de leyes y cumplimiento de regulaciones.El director general de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, negó que la empresa haya obrado mal y dijo que la EPA estaba exagerando el asunto."A nuestro parecer, no hemos hecho nada que sea ilegal", dijo el jueves durante una conferencia telefónica. "Defenderemos nuestro actuar en el lugar apropiado".Marchionne agregó que los abogados de la empresa le dijeron que el Departamento de Justicia está investigando a la compañía en coordinación con la EPA, lo que incrementa la probabilidad de que se esté llevando a cabo una investigación penal.Añadió que la empresa paró la producción de camionetas Grand Cherokee y Ram con motores diésel en septiembre, pero seguirá vendiendo modelos fabricados antes de esa fecha que estén en los lotes de concesionarios.La empresa dijo que planea presentar argumentos en su defensa ante el gobierno entrante de Donald Trump."Trabajaremos con el nuevo liderazgo para resolver este asunto", dijo Marchionne.Un portavoz del presidente electo Trump no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.La Casa Blanca dijo el jueves que la EPA toma decisiones de manera independiente y que el presidente saliente Barack Obama no estuvo involucrado en la decisión de notificar a la empresa.Si se le encuentra responsable, Fiat Chrysler podría enfrentar posibles multas por más de 4 mil 500 millones de dólares con base en la Ley del Aire Limpio.La EPA dijo que seguirá investigando "la naturaleza y el efecto" de las ocho funciones de software identificadas a través de un intenso programa de pruebas lanzado luego que Volkswagen fuera sorprendida en un escándalo de trampas en el 2015, que involucraba su línea de vehículos "Diésel Limpio".Los reguladores aún no se habían referido al software hallado en los vehículos Fiat Chrysler como uno de los llamados "dispositivos manipuladores", diseñados para burlar las pruebas de emisiones del gobierno.