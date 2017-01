Más de 16 mil civiles iraquíes murieron en el 2016

IRBIL, Irak(AP)

Más de 16 mil civiles iraquíes murieron en hechos de violencia en el 2016, informó el jueves un grupo de expertos, lo que lo hace uno de los años más mortíferos para Irak desde la invasión del 2013.



El grupo Iraqi Body Count, con sede en Londres publicó su informe anual en el que calculó que el total de muertes de civiles en Irak en el 2016 ascendió a 16.361. La provincia más afectada fue Nínive, con 7.431. La capital, Bagdad, está de segunda con 3.714 civiles muertos.



La capital de Nínive, Mosul, y sus alrededores cayeron en manos del grupo que se hace llamar "Estado Islámico" en el 2014 cuando ese grupo conquistó gran parte del norte y oeste del país.



Desde entonces las fuerzas oficialistas han logrado expulsar al EI de áreas importantes, en un masivo operativo militar iniciado en octubre.



Como comparación, según el informe anual, 17.578 civiles iraquíes murieron en el 2015 y 20.218 en el 2014.



La agrupación considera cinco categorías amplias como causas de muerte violenta: ejecuciones por milicianos islamistas; ataques suicidas; estallidos de bombas; disparos distintos a una ejecución, ataques aéreos y cañoneos. El año pasado las principales causas de muertes violentas fueron las ejecuciones y los disparos, que abarcaron más de la mitad de las muertes de civiles.



Iraqi Body Count, que empezó a documentar las muertes de civiles en Irak en el 2003, recopila su información de medios de prensa, organizaciones no gubernamentales y fuentes oficiales iraquíes.



El reporte se publica pocos días después de que la ONU publicó su propio cálculo sobre las muertes de civiles en Irak, hallando que 6.878 civiles iraquíes murieron en el 2016. Pero la Misión de la ONU para Asistencia a Irak dijo que su informe no incluye la violencia en la provincia occidental de Anbar en los meses de mayo, julio, agosto y diciembre pues no pudo verificar las cifras allí.



El ataque más mortífero perpetrado por el EI fue en julio, cuando una enorme bomba en un bullicioso mercado en el centro de Bagdad mató a casi 300 personas.



Fue el ataque más mortífero en la capital tras 13 años de guerra.