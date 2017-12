"Evite exhibir prendas demasiado provocativas", el manual de Costa Rica contra el abuso

(GH)

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de publicar en su sitio web un manual en el que se recomienda a las mujeres seguir ciertos pasos para evitar que sean víctimas de una violación o acoso sexual.



Las recomendaciones fueron subidas al portal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de dicho país, y en ellas las autoridades recomiendan a las mujeres no usar ropa “provocativa”, para evitar que sean violadas.



"Evite exhibir prendas de vestir demasiado sugestivas o 'provocativas', especialmente si debe caminar sola", se menciona en el folleto, reportó la prensa local.



El conjunto de recomendaciones fue elaborado por el Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Delitos Sexuales, Familia y contra la Vida. Según las autoridades, se trata de elementos de prevención que ayudarán a la mujer a no ser víctima de un ataque sexual.



En el ámbito del hogar, recomiendan no darle el número de teléfono a extraños, así como tampoco abrirles la puerta de casa. También aconsejan contar con un teléfono en el dormitorio, mantener las puertas con llave y sostener una buena relación con los vecinos.



Ante la controversia que generaron estas recomendaciones, el folleto fue retirado de la página de Internet.



El director del OIJ, Walter Espinoza, dijo que se trató de un error técnico. Según sus palabras, por equivocación se tomó un documento de 2004 que estaba en otra página de la entidad y erróneamente fue incluido al crearse un nuevo sitio.



La Comisión de Género, adscrita al Poder Judicial, desaprobó lo allí planteado y afirmó que la forma en que las mujeres se visten "no constituye el origen ni justifica de ninguna forma los delitos sexuales".