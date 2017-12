Maduro recibe oxígeno con victoria en elecciones municipales

CARACAS(AP )

El gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió oxígeno tras su abrumadora victoria en las elecciones municipales pero aún deberá batallar con las tensiones sociales y políticas que amenazan con agudizarse en 2018 ante la profundización de la crisis económica, estiman analistas.



El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidó la víspera su hegemonía al ganar la mayoría de las 335 alcaldías del país y la gobernación del estado petrolero de Zulia, donde se concentra el mayor número de votantes luego de la región capital.



Los resultados representaron un duro revés para la fracturada oposición venezolana, que ya venía muy debilitada de la derrota que sufrió en las elecciones regionales de octubre y que ahora deberá enfrentar a un fortalecido oficialismo que ya se prepara para las elecciones presidenciales de 2018, según reconoció el domingo Maduro.



"La tensión ni política ni social se calma", dijo el lunes el politólogo venezolano John Magdaleno a The Associated Press al reconocer que aunque los recientes triunfos le permiten al oficialismo tener un "clima de opinión un poco más favorable" en comparación con el que tuvo a comienzos de año durante meses de protestas, no representan el fin de los graves problemas económicos y sociales que afronta el gobierno de Maduro, con una popularidad que ronda el 20%.



"Hay unas raíces del malestar social que en mi opinión no van a desaparecer", indicó Magdaleno al advertir que los venezolanos enfrentan una "precarización de la vida cotidiana" por la hiperinflación, la creciente escasez de productos básicos y una severa recesión que amenazan con crispar aún más la tensión social en los próximos meses.



El analista sostuvo que aunque el gobierno ha logrado generar importantes lazos de dependencia con los sectores más vulnerables a través de programas sociales que han fortalecido su clientela política, eso no significa que los beneficiarios vayan a votar siempre por el oficialismo. Agregó que en ese espacio la oposición aún tiene una oportunidad.



En medio de este complejo escenario aún se desconoce cómo podrá reaccionar la coalición opositora, expresó el consultor político Edgard Gutiérrez, quien sostuvo que la oposición está "condenada" a conseguir una solución interna a su crisis ya que de lo contrario no podrá competir en las presidenciales de 2018 para las que Maduro se perfila como un eventual candidato.



A ello se sumó la amenaza que lanzó la víspera Maduro, quien advirtió que los partidos que no participaron en las elecciones municipales no podrán competir en los comicios presidenciales.



En las elecciones municipales no participaron Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas de oposición, que llamaron a un boicot contra el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno.



Los opositores acusan al ente de cometer fraude en las elecciones regionales en las que el oficialismo logró 18 de las 23 gobernaciones y de no garantizar las condiciones para un proceso libre y transparente.



Al evaluar los factores que influyeron en la derrota opositora, el exsecretario ejecutivo de la alianza Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, afirmó el lunes que la actuación "errática" de la oposición, que se dividió entre un grupo que respaldó el boicot a los comicios municipales y otro que llamó a votar, generó percepciones muy contradictorias.