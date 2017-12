Israel ataca la posición de Hamas en respuesta al lanzamiento de cohetes en Gaza

(GH)

Un cohete fue lanzado desde Gaza y explotó en el Sur de Israel este lunes por la noche (tiempo local), dijo el ejército israelí, cita Haaretz Según informes, Israel tomó represalias y atacó dos puestos avanzados de Hamas en el Sur de la Franja de Gaza.No se reportaron lesionados inmediatamente y no se activó ninguna sirena advirtiendo del cohete entrante.Un consejo regional local declaró que las sirenas no se activaron ya que no había ninguna amenaza para los residentes de la comunidad.Los tanques y aviones israelíes atacaron los puestos avanzados de Hamas en el Sur de la Franja de Gaza, confirmaron los militares.El ejército israelí señaló que considera a Hamas responsable de todos los ataques que emanen de la Franja de Gaza.Los medios palestinos en Gaza informaron disparos de tanques israelíes en dos posiciones de Hamas, una en Khan Yunis y otra en Rafah, ambas ubicadas en el Sur de Gaza.El sábado, un cohete que llegó desde la Franja de Gaza al territorio de Israel fue destruido por el ejército israelí.Los militares dijeron que está claro que Hamas estaba detrás del ataque.Este fue el segundo ataque que Israel destruye en las últimas seis semanas.