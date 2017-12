Alerta en Nueva York tras reporte de explosión cerca de Times Square

NUEVA YORK(AP )

El Departamento de Policía de Nueva York respondió el lunes por la mañana a un reporte de explosión cerca de Times Square.



Un policía dijo que se cree que un explosivo fue detonado en una plataforma del metro de Manhattan y que hay una persona detenida y tiene heridas que no ponen su vida en peligro.



Por el momento no hay reportes de más personas heridas. El oficial habló con la condición del anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre lo sucedido.



Hay un operativo de seguridad enfocado en la terminal de autobuses Port Authority. La detonación ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana.



Esto está causando retrasos en las líneas del metro que pasan debajo de la terminal de autobuses.



Algunos pasajeros fueron evacuados por precaución.