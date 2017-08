Trump anuncia una misteriosa conferencia para este lunes

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump dice que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes en Washington, aunque no está claro lo que planea discutir.



Trump ha estado fuera de Washington toda la semana por unas largas vacaciones en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey. Está listo para regresar a Washington el lunes.



Trump declaró a periodistas que tiene una "reunión muy importante" programada junto con una conferencia de prensa "bastante grande". Pero no compartió otros detalles.



La Casa Blanca está actualmente experimentando una importante renovación para reemplazar el sistema de calefacción y aire acondicionado y hacer otras reparaciones.



Donald Trump hablará hoy con el presidente de China, Xi Jinping acerca de la profunda crisis con Corea del Norte.



Trump dijo a periodistas en su club de golf de New Jersey el viernes que hará la llamada.



Vendrá después de días de ardiente retórica sobre la amenaza nuclear planteada por la nación norcoreana.



Trump ha alabado y reprendido a China por los esfuerzos por contener a su vecino incómodo.



Ha aumentado su condena a Corea del Norte en los últimos días, anunciando el viernes por la mañana que los Estados Unidos tendrían opciones militares "cerradas y cargadas" si es necesario.