Despide CNN a comentarista pro-Trump por usar saludo nazi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jeffrey Lord, comentarista de CNN, fue despedido de la cadena tras realizar saludo nazi en una discusión en Twitter.



"Los saludos nazis son indefendibles. Jeffrey Lord ya no trabaja para la cadena", dijo en un comunicado un portavoz de CNN.



Lord discutía con Angelo Carusone, presidente del grupo de control progresista Media Matters, y a quien le contestó en una ocasión con “Sieg Heil”, lo que provocó una serie de reacciones en cadena.



Lord, de 66 años y ex asesor del ex presidente Ronald Reagan, empezó a trabajar como comentarista pro-Trump en CNN en 2015.