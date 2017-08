Choque de trenes deja 36 muertos en Egipto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos trenes de pasajeros chocaron este viernes en las afueras de la ciudad portuaria de Alejandría, en el Mediterráneo, matando al menos a 36 personas e hiriendo a unos 109, según dos funcionarios médicos.Dos altos funcionarios médicos en Alejandría, Mohammed Abu Homs y Maggie Hegazy, dieron la cifra de víctimas. Abu Homs dijo que el número de muertos podría aumentar aún más.Una declaración de la Autoridad de Ferrocarriles egipcia declaró que al entrar un tren a Alejandría desde El Cairo, la capital de Egipto, golpeó en la parte trasera a otro tren, que estaba esperando en una pequeña estación en el distrito de Khorshid, justo al Oeste de Alejandría.El tren estacionario acababa de llegar de Port Said, la ciudad mediterránea en el extremo Norte del Canal de Suez, cuando fue alcanzado, según el comunicado.La declaración no dijo qué causó el accidente, diciendo solamente que los expertos de la autoridad estarían investigando.El sistema ferroviario egipcio tiene poca seguridad, atribuido principalmente a décadas de mal mantenimiento del equipo y mala gestión. La colisión del viernes fue la última de una serie de accidentes mortales que han cobrado cientos de vidas a lo largo de los años.Las emisoras de televisión locales transmitieron imágenes de los trenes trenzados en las vías mientras las multitudes se reunían en torno a tratar de ayudar a las víctimas, con ambulancias de pie.