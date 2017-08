Ex militar liga a "El Chapo" con cercanos a Maduro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitaba con frecuencia Isla Margarita, en el departamento de Nueva Esparta, un sitio al que regularmente asistían Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos, reveló el ex capitán de la Guardia Nacional Venezolana, Sunny Balza Dugarte.



En entrevista con la televisora colombiana NTN24, el militar aseguró que en sus visitas, “Nicolasito”, como se conoce al joven, sacaba del país “bultos” con aparente sustancias ilegales a través de la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, en esa zona turística.



“Las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas Pick Up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos para nosotros, no profundizábamos en el conocimiento de estas cargas porque era muy restringido y no gozaban de ningún tipo de control aeroportuario ni control de narcóticos”, reveló.



Maduro Guerra, aseguró el ex mando desde Estados Unidos donde tramita una solicitud de asilo político, recurría a estas prácticas cada 20 días durante los años en que él estuvo en la zona como comandante militar.



“El Chapo" Guzmán efectuaba visitas a la Isla Margarita cada tres meses y su llegada era vía marítima, por un lugar llamado Marina de Concorde, su estadía era en el área del Yaque, ahí tiene propiedades en esa área”, comentó.



Balza Dugarte añadió que el hijo del mandatario venezolano se hospedaba en un exclusivo lugar de la isla donde se realizaban orgías con decenas de mujeres.



Sostuvo que los hijos de Guzmán Loera, Iván Archivaldo y Alfredo, se reunieron con un primo del ahora diputado Constituyente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello en un hotel de la isla.



“En una ocasión nos dimos cuenta de la presencia de un primo de Diosdado Cabello que estaba compartiendo con personas de nacionalidad mexicana, que mediante información otorgada por el gerente del hotel Yaque Paradise, eran conexos al "Chapo" Guzmán; igualmente la presencia de sus hijos”, expresó.



Usted los vio, le preguntó el periodista de NTN24 al militar, a lo que respondió tajante: “Sí”.



Refirió que el vicepresidente de la llamada República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, también utilizaba el aeropuerto de la isla para transportar paquetes en aviones de la paraestatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Dijo que está plenamente convencido que altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro Moros tienen vínculos con el cártel de Sinaloa, y que Venezuela es un “narcoestado”.