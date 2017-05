Embajador venezolano en España denuncia asedio de opositores

MADRID, España(AP )

Al grito de "asesinos" y "narcos", opositores al gobierno de Nicolás Maduro se manifestaron el jueves en Madrid e impidieron salir al embajador de Venezuela y a un centenar de personas que asistían a un acto oficial de la embajada.



La policía antidisturbios dispersó pacíficamente a la multitud tras cuatro horas de protesta. Pasada la medianoche, el embajador Mario Isea abandonaba El Centro cultural de la embajada con personal diplomático e invitados.



Isea se quejó de la falta de protección que consideraba que él y otros diplomáticos presentes habían recibido por parte de las autoridades españolas. "Exijo que el gobierno español nos dé garantías para que todos los ciudadanos puedan reunirse y expresarse libremente, no solo los que representan a la oposición venezolana", dijo a The Associated Press antes de subirse a un vehículo privado y marcharse.



En el acto del jueves tenían previsto hablar familiares y víctimas de la violencia durante las protestas masivas que lideró la oposición en Venezuela hace tres años.



El llamado Comité de Víctimas de la Guarimba visita esta semana la capital española, donde han mantenido reuniones con senadores, diputados y otros representantes políticos para pedir apoyos para el gobierno venezolano.



Varios de los opositores que participaron en la protesta señalaron que estas víctimas están siendo utilizadas por el gobierno venezolano para desacreditar a la oposición. A medida que avanzó la tarde, más gente se fue sumando a la manifestación.



"Teníamos permiso para 20 personas, pero la voz se corrió por las redes sociales y llegaron a 500 o 600", dijo una de las organizadoras, que prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad. "La policía tuvo que cortar la calle", señaló.



Con una comunidad de 37 mil venezolanos residentes, y un número cada vez mayor de solicitantes de asilo, España está siendo el escenario de acciones a favor y en contra del gobierno de Caracas.



Precisamente el jueves, el Congreso de los Diputados español aprobó una moción que emplaza al ejecutivo del conservador Mariano Rajoy a exigir al gobierno venezolano respeto por la separación de poderes, la convocatoria de elecciones y "la liberación inmediata de presos políticos".



Solo partidos nacionalistas y de izquierda votaron en contra de la moción, mientras que se abstuvieron los diputados de Podemos, el nuevo partido de izquierda más extrema.



El enviado venezolano a España criticó la moción. "Aspiramos que se corte esa actitud de pronunciarse a favor de los violentos como si fueran víctimas inocentes, porque así es como la oposición venezolana se siente guapa y apoyada, y traslada a España su violencia", señaló Isea.