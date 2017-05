EU: Revelan video que probaría que niño se suicidó por bullying

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un niño de ocho años se suicidó dos días después de que sus compañeros de escuela lo golpearan hasta perder la conciencia en el baño, revela el Daily Mail Gabriel 'Gabe' Taye fue encontrado colgado en su dormitorio por su madre, Cornelia Reynolds, el 26 de enero.En ese momento, funcionarios de la Escuela Primaria Carson, en Ohio, le dijeron que no había evidencia de intimidación y que “Gabe” simplemente se había desmayado en el baño.Ahora, un inquietante video ha surgido en el que se ve que el niño de ocho años es atacado brutalmente por sus compañeros de clase en el baño de la escuela.Las imágenes de vigilancia, que no han sido mostradas públicamente, muestran a un niño en el baño "golpeando y amenazando a otros niños, y el hijo de mi cliente entra", dijo la abogada de la familia, Jennifer Branch, a Cincinnati.com.En realidad intenta evitar que el agresor lo toque, y éste lo empuja hacia adelante y lo golpea contra la pared, y lo deja inconsciente durante siete minutos y medio.Branch dijo que era una preocupación lo que sucedía en la escuela, que había más violencia que nunca se había reportado."A medida que descubrimos más detalles sobre el caso, ha sido difícil compartirlas con (Reynolds) porque su respuesta es, 'si yo sólo hubiera sabido' ', dijo."Siento que no se está haciendo lo suficiente, y siento que las cosas están siendo ocultadas bajo la alfombra", dijo Reynolds.Funcionarios de la escuela de Cincinnati dicen que la policía y los medios de comunicación han "caracterizado" los eventos en el video.Los funcionarios de la escuela han negado a publicar el video del ataque al público.Sin embargo, la portavoz de la escuela, Janet Walsh, dijo anteriormente que Carson Elementary tenía cero informes de intimidación en el período de agosto a diciembre.El día del ataque, “Gabe” había regresado a casa y había vomitado esa noche, dijeron familiares.Su mamá lo había llevado al hospital local donde le dijeron que era una gripe, lo más probable.“Gabe” se le permitió faltar a la escuela al día siguiente pero regresó a la escuela el 26 de enero.“El último día que regresó de la escuela”, dijo Branch, “horas después su mamá lo encontró muerto en su habitación”.