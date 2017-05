Pentágono responde a inquietudes de Turquía sobre los kurdos

LONDRES, Inglaterra(AP)

El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, aclaró el jueves a Turquía que Washington mantiene su compromiso de protegerla luego de provocar la ira de Ankara con un acuerdo para brindar armas a combatientes enemigos del Estado Islámico en Siria, que el gobierno turco considera terroristas.



Mattis puso el acento en la naturaleza perdurable de las relaciones entre ambos países durante un encuentro con el primer ministro Binali Yildrim, el primer contacto personal entre altos cargos de los dos países tras el anuncio del apoyo militar a los kurdos sirios.



En declaraciones a la prensa a bordo de un avión militar después del encuentro en Londres, el secretario de Defensa estadounidense calificó las conversaciones como "honestas, transparentes y útiles". La reunión de media hora tuvo lugar antes de una conferencia internacional sobre Somalia. Mattis dijo no tener dudas de que Estados Unidos y Turquía "resolveremos esto con la debida consideración y atención significativa a la seguridad de Turquía, la seguridad de la OTAN y la campaña en curso contra el grupo Estado Islámico".



Estados Unidos está convencido de que los combatientes kurdos del YPG son la fuerza local más eficaz en la lucha para expulsar a los milicianos del grupo Estado Islámico de su baluarte de Raqqa, en Siria. Turquía quiere que se anule el acuerdo. Su gobierno se opone frontalmente a cualquier estrategia estadounidense que consista en usar un grupo terrorista contra otro.



Washington quiere darle seguridades a Turquía. Un alto funcionario estadounidense dijo que Washington incrementará la colaboración de inteligencia con los turcos para ayudarlos en su lucha contra el terrorismo. La decisión, de la que informó el periódico The Wall Street Journal, es una de las que ofrece Washington para disipar los temores turcos de que las armas vayan a parar a manos enemigas. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del asunto públicamente, dijo que Estados Unidos aún no ha enviado las armas.



Mattis restó importancia al malestar entre los aliados y aseguró que si bien las relaciones bilaterales "no siempre están en orden", resolverán sus diferencias.



El presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevé visitar al presidente Donald Trump en Washington el martes próximo. Ha dicho que pedirá a Trump que anule la decisión sobre las armas.