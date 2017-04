Se disculpa Spicer por comentarios sobre Holocausto

(SUN)

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se disculpó este martes por sus comentarios "insensibles" durante la conferencia de prensa diaria que ofrece, cuando afirmó que, a diferencia del presidente sirio Bashar al Asad, Adolfo Hitler no utilizó "gases contra su propia gente"."Francamente, formulé equivocadamente un comentario inapropiado e insensible sobre el Holocausto y no hay comparación", dijo Spicer a la cadena de televisión CNN . "Pido disculpas por ello. Fue un error decir eso", señaló el portavoz.El portavoz de la Casa Blanca generó hoy una polémica al comparar a Adolfo Hitler con el presidente de Siria al afirmar que "ni siquiera" el líder nazi "se rebajó a utilizar armas químicas" durante la II Guerra Mundial como supuestamente lo hizo el Gobierno de Bachar al Asad."Creo que cuando se trata de gas sarín, él (Hitler) no estaba utilizando gas entre su propia gente, del modo que lo hace Asad", afirmó Spicer en una rueda de prensa.Spicer intentó explicar sin mucho éxito su símil entre el presidente sirio y el líder nazi, quien, si bien no utilizó armas químicas en el campo de batalla, empleó cámaras de gas para exterminar a millones de judíos y otras minorías.La diferencia, aseguró, es "el modo en que al Asad las usa (las armas químicas), al ir a pueblos y lanzarlas en medio de inocentes en esas localidades".Ante la polémica levantada por las declaraciones, Spicer se vio obligado a emitir una aclaración posterior."De ninguna manera estaba intentando rebajar la naturaleza horrenda del Holocausto. Estaba intentando explicar la diferencia de tácticas en el uso de aviones para lanzar armas químicas en centros de población", matizó.El pasado martes, el régimen sirio supuestamente lanzó un ataque con gas sarín en un pueblo controlado por los rebeldes en la provincia siria de Idleb en el que fallecieron más de 80 personas.Hitler, expuesto en la I Guerra Mundial a gas mostaza, nunca utilizó armas químicas en el campo de batalla de la II Guerra Mundial, pese a poseer un importante arsenal de agentes nerviosos.No obstante, sí utilizó químicos para matar a millones de judíos en cámaras de gas en campos de concentración en un proyecto conocido como Solución Final para el exterminio de los judíos.