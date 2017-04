Investigan probables lazos criminales de Yarrington en Europa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En lo que la Corte de Florencia decide sobre el paradero del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, la justicia italiana ha iniciado una investigación para establecer los motivos por los que se encontraba en el país europeo.



El Servicio Central de Operaciones, en colaboración con la Policía estatal de Florencia y el servicio forense, trabajan para aclarar si sólo usaba Italia como guarida clandestina o como centro de operaciones ilícitas.



“Vamos a esclarecer los motivos por los que se encontraba en Italia. Si pensó que era un buen lugar para ocultarse (…) o por motivos ilícitos, por ejemplo, estaba o no en contacto con organizaciones criminales”, dice Luigi Rinella, director de la Segunda División del Servicio Central Operativo de la Policía Nacional.



La línea de investigación también busca esclarecer si Yarrington recibió ayuda de clanes mafiosos calabreses u otros grupos delictivos en su intento por eludir la orden de entrega y captura internacional emitida en su contra por Interpol desde 2012. Durante su aprehensión fue detenido un individuo de origen polaco. El sujeto ya fue puesto en libertad.



Debido a que entre los cargos emitidos en Estados Unidos y México figura el de fraude, soborno y lavado de dinero, las autoridades además seguirán la pista del dinero para establecer si blanqueó capitales en el viejo continente.



El oficial italiano explicó que la policía seguía los pasos del fugitivo desde principios de marzo. El prófugo se había establecido en Paola, localidad costera de Calabria, región ubicada en la punta de la península italiana y con fuerte presencia de mafia Ndrangheta, pero “se desplazaba mucho” a la Toscana, región del centro noroeste del país.



“Nos falta por definir qué estuvo haciendo en Italia antes de marzo y desde cuándo llegó, muy probablemente lleva mucho tiempo aquí”, indicó.



Durante la revisión de su domicilio en la localidad Paola no se encontró evidencias de que viviera acompañado, de acuerdo con el agente.



El fugitivo de 60 años fue detenido la noche del domingo tras abandonar un restaurante en plaza de la Signoria. La policía le cortó el paso alrededor de las 21:00, cuando se dirigía a un bed and breakfast de la zona de Plaza Beccaria.



Al momento de su detención, Yarrington, con cirugía plástica en el rostro, negó su identidad mostrando una licencia y pasaporte mexicano falso; supuestamente a nombre de Márquez Pérez, un supuesto hombre de negocios.



Rinella explicó que en febrero pasado la Oficina de Interpol en Roma fue notificada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos sobre la presencia en territorio italiano del ex gobernador priista de Tamaulipas. Al parecer, entre enero y febrero, su esposa, María Antonieta Morales Loo, realizó un viaje a Francia.



Yarrington se encuentra en la cárcel de Sollicciano, principal centro de detención de Florencia, y será la corte de esta entidad italiana la que decida si es extraditado a Estados Unidos o México.



La Procuraduría General de la Repúglica (PGR) lo inculpa por delitos contra la salud y lavado de dinero, mientras que Washington formula siete cargos en su contra, entre ellos el haber recibido sobornos del cártel del Golfo para el tráfico de cocaína a gran escala a través de Tamaulipas.



“Estamos esperando la solicitud de extradición de México o Estados Unidos y la presentación de las pruebas que sustentan la orden de búsqueda y detención”, explicó.



“La decisión de extraditarlo a México o Estados Unidos no corresponderá a la policía, sino al magistrado, quien muy probablemente revisará ambas solicitudes”, continuó.



La decisión del juez se basará en el peso de los cargos formulados, la solidez de las evidencias presentadas y la nacionalidad del acusado.