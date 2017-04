Ofrece EU 'migajas' a México en Mundial

NUEVA YORK, EU(Agencias)

Para la organización del Mundial de 2026, Estados Unidos sólo le dio 10 partidos a México y otros 10 a Canadá, de un total de 80, además de que anunció, que a partir de los Cuartos de Final, los juegos se realizarán sólo en la Unión Americana.



Aún no se define quién organizará el juego inaugural.



“Creo que con lo que hoy tenemos de acuerdo podemos ofrecerle a los mexicanos en México un gran Mundial, y a los mexicanos que están en Estados Unidos tendrá los otros 60 partidos para disfrutar”, dijo el presidente de la FMF, Decio de María, en el One World Trade Center, en Nueva York.



En el evento estuvieron presentes también el dirigente de US Soccer, Sunil Gulati, y el de Canadá y actual presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani; fue moderado por el ex futbolista estadounidense Alexis Lalas.



En el torneo ya competirán 48 Selecciones.