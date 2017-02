Liberan a hombre que decapitó a pasajero en Canadá

WINNIPEG, Manitoba (AP)

Un hombre en Canadá que padece esquizofrenia y estaba acusado de decapitar al pasajero de un autobús fue dejado definitivamente en libertad después de que las autoridades declararon que el individuo no tenía responsabilidad penal.



La Junta de Revisión del Código Penal en Manitoba informó el viernes que concedió a Will Baker, previamente conocido como Vince Li, su libertad absoluta, lo que significa que ya no estará sujeto a monitoreo.



Baker mató a Tim McLean, de 22 años, a quien no conocía, abordo de un autobús Greyhound en 2008. Un año más tarde fue declarado sin responsabilidad criminal debido a su enfermedad mental.



Carol de Delley, madre de la víctima, se oponía a que liberaran a Baker, diciendo que no hay forma de garantizar que siga tomando sus medicamentos.



En un inicio, Baker quedó recluido en un ala de seguridad de un hospital siquiátrico, pero cada año recibía más libertad de movimiento.



Desde noviembre vive por su cuenta en un apartamento en Winnipeg, pero estaba sujeto a monitoreo para garantizar que tomara sus medicinas.



Su médico, el doctor Jeffrey Waldman, le dijo a la junta esta semana que estaba confiado en que Baker seguirá tomando sus medicamentos y trabajando con el equipo de tratamiento si quedaba en libertad. Declaró que Baker sabe que el medicamento es lo que mantiene controlada su enfermedad.



En una decisión escrita, la junta dijo que tiene "la opinión de que la evidencia no substancia que el señor Baker represente una amenaza significativa para la seguridad del público".



Waldman dijo que Baker planea visitar China, su país natal, si quedaba en libertad, pero vivirá en Winnipeg por los próximos dos o tres años. Está en la lista de espera para un programa de entrenamiento y planea establecer una carrera en la ciudad. Baker emigró a Canadá en el 2001 y se hizo ciudadano hace cuatro años.