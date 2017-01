Opositor denuncia riesgo de inhabilitación

CARACAS, Venezuela (AP)

El dirigente opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, anunció el miércoles que la Contraloría General de Venezuela le abrió seis procesos administrativos que buscan inhabilitarlo políticamente, acción que de concretarse dejaría a la oposición venezolana sin una de sus principales figuras para un eventual proceso electoral.



"Pretende cocinarnos una inhabilitación desde el gobierno porque no han podido ni podrán con nosotros por la vía del voto", dijo Capriles al anunciar en conferencia de prensa que, en una sesión del jueves, la Contraloría General declarará su "responsabilidad administrativa" por seis procesos que le abrieron a la gobernación del estado central de Miranda, que dirige el político, por un supuesto daño patrimonial al Estado venezolano.



El dirigente indicó que al concretarse la declaratoria de responsabilidad administrativa corre el riesgo de que la Contraloría General, señalada de estar controlada por el gobierno, lo inhabilite para competir en cualquier contienda electoral por un tiempo, tal como le ocurrió hace 12 años al líder opositor Leopoldo López cuando dirigía la alcaldía del municipio capitalino de Chacao. López fue condenado por un tribunal penal en el 2015 a casi 14 años de cárcel por protestas en la capital.



Capriles se enfrentó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2013, en las que perdió por un estrecho margen. Las principales encuestas locales ubican a López y Capriles como las figuras políticas con mayor popularidad.



"Si ellos (el gobierno) creen que con esto voy a dejar de luchar o que van a evitar con esto el cambio político, están sacando mal la cuenta", dijo el gobernador y agregó que de ser inhabilitado políticamente "no tengan ninguna duda que voy a luchar. Yo lucho en las calles, en la comunidad internacional".



La Contraloría General, que tiene a su cargo el control y revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, hasta el momento no ha emitido comentarios sobre los seis procesos de la gobernación de Miranda que datan de los años 2010-2011.



Capriles fue uno de los principales promotores del proceso del referendo revocatorio de mandato de Maduro, que fue suspendido en octubre pasado por las autoridades judiciales y electorales.