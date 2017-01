Con impuestos o reembolsos, pero México pagará muro: Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El magnate republicano Donald Trump reiteró hoy que construirá un muro en la frontera con México y que este país pagará por su construcción, ya sea con impuestos, pagos o algún tipo de reembolso.



En su primera conferencia como presidente electo de Estados Unidos, desde la Trump Tower en Manhattan, el republicano señaló que “vamos a construir esa pared, podría esperar año y medio hasta que concluyamos conversaciones con México, pero no quiero esperar. México de alguna manera nos va a reembolsar esa pared nos va a retribuir, puede ser con impuestos, con pagos, pero va a ocurrir, van a pagar”.



Aseguró que su vicepresidente electo, Mike Pence, ya se reúne con las autoridades de los estados fronterizos para coordinar todo lo necesario para la construcción del muro.



Señaló que, aunque México dice que no pagará por el muro, “no voy a esperar año y medio a que haya un acuerdo de México” y hará que aquel país reembolse a EU por el muro.



También señaló que “México se ha portado excelente, respeto mucho al gobierno y la gente de México. Su gobierno es excepcional, no los responsabilizo a ellos por lo que le ha pasado económicamente a nuestro país, eso es culpa de nuestros gobernantes. México sólo sacó provecho de una situación”.