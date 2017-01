Perú: Ex primera dama podrá salir de país pero debe regresar

LIMA, Perú(AP)

La ex primera dama peruana Nadine Heredia podrá salir del país pero deberá regresar cada mes para presentarse ante la justicia, se informó el miércoles.



La Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial rechazó el pedido del abogado defensor de Heredia que había solicitado que los controles biométricos a los que debe someterse cada 30 días se realizaran en el consulado de Perú en Suiza.



Heredia, que trabaja como directora de la oficina de enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), es investigada por el presunto delito de lavado de activos.



La mujer ex la esposa del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016).