Venezuela: Oficialismo arrasa en elecciones municipales

CARACAS(AP)

El partido de gobierno en Venezuela arrasó el domingo en las elecciones municipales al ganar casi la totalidad de las alcaldías del país en medio de un boicot de la oposición, que ahora enfrenta en riesgo de no poder participar en los próximos comicios.



En su primer boletín, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganaron casi todas las alcaldías de las capitales de los 23 estados y Caracas. La oposición obtuvo las alcaldías de tres de los cinco municipios de la región capital y de la ciudad occidental de San Cristóbal, que siempre han sido bastiones de la oposición.



El presidente Nicolás Maduro señaló durante una concentración en el centro de la capital que el oficialismo ganó “más de 300 alcaldías” de las 335 que estaban en disputa y la gobernación del estado petrolero del Zulia, hecho que consideró como una “paliza electoral”.

Al grito de "victoria, victoria popular" Maduro celebró con cientos de seguidores el triunfo de los candidatos oficialistas.



Más temprano, el mandatario manifestó su apoyo al criterio de la oficialista Asamblea Constituyente de que los partidos opositores que no participaron en este proceso “no pueden participar más” en las votaciones.



“Hoy desaparecen totalmente (los partidos opositores)”, acotó.

En estos comicios no participaron tres de los cuatro grandes partidos de la oposición Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, que llamaron a un boicot contra el CNE, controlado por el gobierno.



Los opositores acusan al ente de cometer fraude en las pasadas elecciones regionales que ganó el oficialismo y de no garantizar las condiciones para un proceso libre y transparente.



La vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, indicó a la prensa que en la consulta hubo una participación de 47,32% con una asistencia de 9,1 millones de votantes.