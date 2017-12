EU: Asesino en serie confiesa que hay más víctimas que no han sido descubiertas

CAROLINA DEL SUR(AP)

S.C. Serial killer, Todd Kohlhepp now in protective custody https://t.co/E8MdC6tsN0 — Alesha Ray (@AleshaRayWJBF) 13 de noviembre de 2017

Todd Kohlhepp, South Carolina serial killer, says he has more victims https://t.co/6b7b8LNxqi pic.twitter.com/UMxxeU6xiD — CBS News (@CBSNews) 10 de diciembre de 2017

South Carolina serial killer now says there are MORE victims whose bodies haven't been discovered https://t.co/zQhUQJBHzS — Daily Mail US (@DailyMail) 10 de diciembre de 2017

Un hombre de Carolina del Sur condenado por matar a siete personas dice que tiene más víctimas que no han sido descubiertas.El Herald-Journal of Spartanburg informa que, en una carta de ocho páginas, Todd Kohlhepp escribió que trató de contarle a los investigadores e informó al FBI, pero dijo que "lo desviaron". También escribió: "En este punto, yo realmente no veo razón para dar números o lugares".Don Wood, consejero de la división principal de la oficina de Columbia del FBI, dijo que la agencia tiene una investigación pendiente, pero que no haría ningún comentario específico sobre lo que está haciendo el FBI.Kohlhepp, de 46 años, se declaró culpable en mayo de siete cargos de asesinato por homicidios ocurridos durante más de una década, mientras manejaba un negocio de bienes raíces. Fue sentenciado a cadena perpetua.Su cadena de crímenes fue descubierta en 2016 después de que la policía rescató a una mujer encadenada del cuello en un contenedor de almacenamiento y los investigadores encontraron un cuerpo enterrado en una tumba poco profunda.La mujer dijo a los investigadores que vio a Kohlhepp disparar y matar a su novio, quien la acompañó a buscar un trabajo de limpieza en la propiedad del sospechoso.