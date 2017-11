EU: Interrogatorio termina debido a que sospechoso soltaba muchas flatulencias

KANSAS(AP)

Un interrogatorio policial de un hombre de Kansas City acusado de delitos relacionados con drogas y armas de fuego terminó prematuramente cuando un investigador tuvo que salir de la sala por las flatulencias excesivas del sospechoso.



Un detective informó que cuando se le preguntó por su dirección, Sean Sykes Jr., de 24 años, "se inclinó hacia un lado de su silla y soltó un fuerte “gas” antes de responder”.



El diario Kansas City Star señala que Sykes "continuó soltando flatulencias" y el detective se vio obligado a terminar rápidamente la entrevista.



Sykes apareció el lunes en la corte, acusado de ser un delincuente en posesión de tres armas de fuego y posesión con la intención de vender cocaína.



Los cargos se derivan por las detenciones realizadas por la Policía de Tráfico en el mes de septiembre en Kansas City, Missouri.



La oficina del defensor público federal no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios el viernes.