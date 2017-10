Empresarios de EU irán a Corte si Trump termina el Tlcan

WASHINGTON D.C. (SUN)

Si la administración de Donald Trump, opta por salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) las empresas estadounidenses de la Cámara de Comercio de aquel país, o US Chamber of Commerce, impugnarán ante la Corte norteamericana.



"Hemos llegado a un punto crítico y no hay más opción más que sonar las campanas", dijo el presidente de dicha Cámara, Thomas Donohue.



Aseguró que las propuestas que puso sobre la mesa o que pondrá el gobierno de Trump "pueden echar a perder el tratado", en lo referente a los cinco años de vigencia, reglas de origen, solución de controversias y compras de gobierno.



Para Donohue, quien visita México para participar en la novena ronda del diálogo México-Estados Unidos y en un evento de la American Chamber Mexico (Amcha), la administración estadounidense no puede pensar en que la táctica negociadora será dar la orden de retirarse y pensar en iniciar el proceso de salida del Tlcan.



Porque para los socios comerciales, Canadá y Estados Unidos es claro que "no van a negociar con una pistola en la cabeza".



El líder del sector empresarial estadounidense afirmó que la iniciativa privada ha llevado diversos casos contra el gobierno de EU ante la corte y hará lo mismo si se anuncia la salida de su país del Tlcan.



Pero, aún y en el escenario de que haya una salida "hay áreas de oportunidad más allá del Tlcan.



Por supuesto nosotros pelearemos para proteger el acuerdo, pero sin importar lo que pase la comunidad de negocios permanecerá", seguirá la relación comercial, empresarial y las inversiones.



Donohue dijo que este martes enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un total de 50 cámaras estadounidenses donde le explican la importancia y los beneficios que tiene el Tlcan, además piden no terminarlo porque habría daños para EU, además de que se llevan mensajes por medios de comunicación y de todo tipo para evitar que termine el tratado porque "está muy caliente el asunto".