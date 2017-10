Hoy Cataluña define su situación

(AP)

La amenaza más seria a la unidad de España en décadas probablemente llegue en los siguientes días mientras la atención se centra en si Cataluña cumplirá su promesa de declarar la independencia.



La atención se enfocará en el Parlamento catalán hoy, cuando el presidente regional Carles Puigdemont dé un mensaje sobre la situación política actual. No queda claro todavía si declarará la independencia de Cataluña o si esta declaración será solamente simbólica.



Este tipo de decisión enfrentará la oposición vehemente de las autoridades nacionales. Este esel estatus del caso:



REFERENDO violento



El conflicto de la autodeterminación lleva unos seis años, pero los separatistas catalanes realizaron un referendo el 1 de octubre considerado ilegal por Madrid.



Con la intención de frenar la consulta, la Policía Nacional se enfrentó con electores y partidarios, dejando más de 900 heridos, según autoridades catalanas. Videos de policías jalando del cabello o pateando a la gente dieron la vuelta al mundo.



UN RESULTADO CUESTIONABLE



Las autoridades catalanas aseguran que los resultados del referendo les permiten crear una nueva nación. Pero votaron menos de la mitad de los electores y la forma en que fue realizado ha levantado dudas y queja sobre su legalidad y validez.



Madrid rechaza que 90% de los catalanes haya votado a favor de la independencia y ningún país parece ansioso de reconocer a Cataluña, incluyendo la Unión Europea.



ÉXODO DE EMPRESAS



La comunidad empresarial ha mostrado su disgusto con la idea de que Cataluña se vaya de España en tales circunstancias. Dos de los bancos más grandes de la región, CaixaBank y Banco Sabadell, así como Gas Natural y otras firmas ya anunciaron sus planes de cambiar sus sedes a otras partes de España, puesdesean permanecer en la UE.



¿POR QUÉ CATALUÑA DESEA INDEPENDIZARSE AHORA?



Desde hace mucho tiempo, los catalanes han resaltado las diferencias con el resto del país, pero esto se agudizó en 2010, cuando el Tribunal Constitucional eliminó partes clave de un estatuto que hubiera dado más autonomía a Cataluña y reconocido como una nación dentro de España. Muchos catalanes se quejan de que la región contribuye más al Estado español de lo que reciben a cambio.



¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS?



No queda claro qué pasará si Cataluña anuncia la separación. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy prometió que no permitirá la división de España y que usará cualquier medida legal para frenar a los separatistas. Esto incluye invocar el Artículo 155 constitucional que permite al gobierno central tomar el control si el gobierno regional no cumple con las obligaciones de la Constitución.