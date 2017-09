EU: Mueren al menos 8 en balacera en el Norte de Texas

PLANO, Texas(AP )

Al menos ocho personas fallecieron, entre ellas el sospechoso, tras una balacera en una vivienda en Plano, Texas, dijeron el domingo por la noche autoridades del norte de Texas.



El incidente se registró alrededor de las 20:00 horas en la ciudad de Plano, a unos 32 kilómetros (20 millas) al Noreste de Dallas.



En un primer momento, la policía respondió a un reporte de disparos, explicó el portavoz del cuerpo, David Tilley. Cuando el primer agente llegó a la escena y entró en la casa, se enfrentó al supuesto tirador.



El policía disparó, agregó Tilley, matando al sospechoso. Otras dos personas resultaron heridas y se desconoce el alcance de sus lesiones.



Ni las víctimas y ni el sospechoso han sido identificados. Se cree que todos los muertos son adultos.



La policía no determinó todavía la causa del incidente y no hubo más detalles disponibles por el momento.



Una balacera de esta magnitud no es un suceso habitual en Plano, especialmente en un vecindario tranquilo como en el que se registró, agregó Tilley, que no pudo concretar si la policía había acudido alguna vez a la casa antes del domingo.



Las autoridades están investigando lo sucedido.