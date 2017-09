La Iglesia no es una aduana: Papa Francisco

MEDELLÍN, COLOMBIA()

A mirar más allá de la ortodoxia eclesiástica a fin de que acojan y ayuden con amor a la gente que más sufre, llamó ayer el Papa a la Iglesia Católica y a los colombianos.



"La Iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está sólo abierto sino traspasado por el amor que se hizo dolor", indicó el Papa.



Ante más de un millón de personas que esperaron bajo la lluvia la llegada del Sumo Pontífice al aeropuerto de Olaya Herrera en Medellín, Francisco señaló que todas las personas tienen cabida en la Iglesia, sean buenos o malos.



"Se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre de Dios, hambre de dignidad, porque han sido despojados. Y, como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios; no impedirles o prohibirles ese encuentro", agregó.



RENOVACIÓN Y PERDÓN



Un día después de encuentros víctimas y victimarios del largo conflicto armado colombiano, en los que pidió un sincero paso por el perdón y la reconciliación del país, el Papa dedicó su homilía en Medellín el papel de la Iglesia en la búsqueda de fieles que no se muestren indiferentes ante el sufrimiento.



El Papa luego habló sobre la importancia de tomar una actitud de renovación y de mayor involucramiento en un país que, desgarrado por un prolongado conflicto armado, necesita amor y acciones bondadosas.